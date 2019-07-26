SAN MICHELE DI GANZARIA. 85ENNE “ARROTONDAVA” LA PENSIONE COLTIVANDO MARIJUANA
I Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria e dello Squadrone Eliportato Cacciatori, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto della coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un pensionato 85enne del posto per coltivazione di sostanze stupefacenti.
L’anziano per arrotondare la pensione aveva pensato di occuparsi della coltivazione di piante di marijuana, che raggiungevano anche l’altezza di due metri, in due terreni prossimi alla propria abitazione occultate tra le piante di fichi d’india.
Nella circostanza i militari operanti sorprendevano l’uomo con al seguito un fucile da caccia di sua proprietà, Marca Baikal calibro 12 e delle cartucce, tutto sequestrato poiché il reo è risultato sprovvisto di licenza di porto d’armi.
Dopo le formalità di rito il pensionato è stato posto agli arresti domiciliari.