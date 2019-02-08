SAN MICHELE DI GANZARIA: ARRESTATO MARITO PIROMANE

I Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria hanno arrestato M.V. di anni 44, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in ordine ai reati di malt...

I Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria hanno arrestato M.V. di anni 44, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e incendio doloso.

Le indagini, coordinate dal magistrato titolare del fascicolo, hanno evidenziato come l’uomo, nel corso della convivenza familiare, iniziata dopo il matrimonio nel 1998, ha posto in essere una serie di condotte vessatorie e prevaricatrici nei confronti della donna aggredendola, in più occasioni, con calci e pugni e cagionandole delle lesioni che la vittima, per paura di ritorsioni, soprattutto nei confronti dei tre figli minorenni, il più delle volte presenti alle aggressioni, non ha mai avuto il coraggio di denunciare.

I comportamenti dell’indagato, assunti il più delle volte sotto l’effetto dell’alcool, non hanno conosciuto soluzione di continuità tanto da inasprirsi: alle botte seguivano minacce tramite il brandire di coltelli, lancio di suppellettili e frasi dal tono inequivocabile <<tu sei la causa di tutti i miei mali, ti devo ammazzare…>>, tanto da costringere la donna, ormai provata nel corpo e nella mente, a buttarlo fuori di casa.

La decisione, presa lo scorso Dicembre, ha dato il via ad una escalation di episodi che ha visto il protagonista, in preda a dei veri e propri raptus, commettere in serie dei reati così sintetizzati:

Il 28 gennaio scorso, si ferma con uno scooter ad un distributore di carburanti riempie una tanica di benzina per poi recarsi sotto casa della moglie e incendiare la Fiat Punto in uso alla stessa, danneggiando con le fiamme anche il giardino e la facciata dell’abitazione della vittima.

Il 29 gennaio scorso, dopo una banale lite con gli zii paterni, che nel momento in cui l’indagato era stato allontanato da casa dalla moglie gli avevano dato la disponibilità di un immobile dove alloggiare, utilizzando il medesimo modus operandi, ha dato fuoco ad una delle loro Fiat Panda parcheggiate vicino la loro abitazione.

Il 2 febbraio scorso, scegliendo sempre come vittime gli zii, appicca il fuoco alla seconda Fiat Panda, distruggendo il veicolo e danneggiando il portoncino d’ingresso e una pensilina di legno di pertinenza dei due familiari, facendo così sorgere il pericolo di un incendio di tutto l’immobile.

Gravi episodi denunciati dalle vittime ai carabinieri che, in pochissimi giorni, hanno ricostruito i fatti reato configurando un quadro probatorio a carico del reo che non ha lasciato alcun dubbio al giudice che, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso la misura restrittiva.

L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.