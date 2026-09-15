San Michele di Ganzaria, lite furiosa in casa: arrivano i Carabinieri e trovano droga, due arresti

Una segnalazione per una lite domestica è arrivata al 112 NUE e i Carabinieri sono intervenuti subito presso un’abitazione di San Michele di Ganzaria dove, poi, invece, hanno arrestato due giovani.

In particolare, nel corso dell’intervento, avvenuto nella tarda serata, i militari della Radiomobile di Caltagirone, allertati dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto l’abitazione segnalata, identificando un 29enne e una 23enne coinvolti in una discussione così animata da allarmare il vicinato che, giustamente, ha chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Mentre i Carabinieri, dunque, parlavano con la coppia cercando di capire i motivi del conflitto, hanno percepito in casa dei due un odore acre, tipico della marijuana. A quel punto, il loro intervento ha “cambiato volto” ed è stata eseguita una perquisizione.

Le verifiche nell’appartamento hanno permesso di recuperare hashish e sacchetti pieni di marijuana, oltre a 2 bilancini elettronici, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Gli stupefacenti sono stati sequestrati e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 29enne e della 23enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, mettendoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, li ha sottoposti entrambi alla misura cautelare degli arresti domiciliari.