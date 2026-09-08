San Michele di Ganzaria, rifiuti dati alle fiamme in un terreno: denunciati marito e moglie

I Carabinieri della stazione di San Michele di Ganzaria, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 62enne e la moglie 64enne perché ritenuti responsabili di “combustione illecita di rifiuti”.

I militari dell’Arma, partendo dalle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano visto una densa colonna di fumo provenire dalla contrada Verticchio, hanno indirizzato immediatamente le attività di indagine per risalire all’identità dei responsabili dell’incendio illecito.

Analizzate congiuntamente le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, accertando che il 62enne, nel pomeriggio, dopo aver tirato fuori diversi rifiuti dal proprio garage, li aveva caricati sulla propria utilitaria.

Successivamente avrebbe effettuato più viaggi da e verso la montagna Ganzaria alla guida dell’auto, con a bordo la moglie, raggiungendo un terreno di sua proprietà dove, dopo aver scaricato il mezzo, avrebbe appiccato il fuoco ai rifiuti e a una cassapanca, per poi allontanarsi.

Tale condotta ha messo in serio pericolo tutta l’area circostante, poiché l’incendio avrebbe potuto propagarsi incontrollatamente.

I due coniugi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a eventuale condanna definitiva.