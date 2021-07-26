SAN PIERO PATTI. CASE IN VENDITA A 1 EURO, ECCO L’AVVISO

A San Piero Patti, nel messinese, l’amministrazione guidata dal sindaco Salvino Fiore ha pubblicato un bando per l’assegnazione delle case ad un euro.L’avviso si può trovare sul sito del comune all’in...

A San Piero Patti, nel messinese, l’amministrazione guidata dal sindaco Salvino Fiore ha pubblicato un bando per l’assegnazione delle case ad un euro.

L’avviso si può trovare sul sito del comune all’indirizzo www.comune.sanpieropatti.me.it con le schede dei primi immobili disponibili da subito.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di recuperare e valorizzare immobili nel centro storico per i quali i proprietari hanno dimostrato e dimostrano la disponibilità alla cessione gratuita a favore di agenzie o privati disponibili ad investire in un progetto complessivo di recupero e valorizzazione del centro storico.

Con il bando pubblicato, l’amministrazione comunale di San Piero Patti intende acquisire manifestazioni di interesse per l’acquisizione degli immobili disponibili finalizzati alla riqualificazione del centro storico con una contestuale creazione di una rete turistica ricettiva diffusa o da utilizzare per finalità abitative.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco e dalla giunta. Il progetto, oltre a recuperare e restaurare gli immobili ubicati nel centro storico, con il fine di valorizzarlo e ripopolarlo, aiuterà gli attuali proprietari che hanno abbandonato gli immobili, ma continuano a pagare tributi ed imposte e ad essere responsabili della sicurezza e dall’altro chi con una cifra simbolica vorrà investire per avere una casa in centro o creare attività ricettive, turistiche ed artigianali. Con questo bando si realizza un altro impegno del programma elettorale.

Chiunque volesse cedere il proprio immobile di proprietà ad un euro, potrà farlo contattando l’ufficio tecnico del comune di San Piero Patti o gli assessori comunali.