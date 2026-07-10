San Pietro Clarenza, auto svaligiata in via Umberto: i Carabinieri risalgono a un 38enne

Prosegue con costanza l’attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con particolare attenzione ai furti ai danni dei cittadini.

In tale contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo, al termine di una rapida e articolata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 38enne residente a San Pietro Clarenza, ritenuto responsabile, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, del reato di furto aggravato su autovettura.

L’attività investigativa, sviluppata attraverso l’acquisizione e l’analisi degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, ha consentito ai militari di ricostruire la dinamica dell’episodio criminoso, avvenuto in via Umberto, a San Pietro Clarenza, e di individuare il presunto autore.

Nel corso delle indagini è stata, inoltre, recuperata parte della refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati della stessa natura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente, che è stata tempestivamente informata dai militari operanti.

L’esito dell’indagine conferma l’efficacia dell’azione investigativa svolta quotidianamente dai Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo, impegnati nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini.