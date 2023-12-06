SAN PIETRO CLARENZA, AVVISTATO IL POSTINO DI “C’È POSTA PER TE”

Il noto programma televisivo di Canale 5, "C'è Posta per Te", condotto da Maria De Filippi, ha fatto tappa a San Pietro Clarenza, accendendo la curiosità dei residenti e non solo.Nei giorni scorsi Mar...

Il noto programma televisivo di Canale 5, "C'è Posta per Te", condotto da Maria De Filippi, ha fatto tappa a San Pietro Clarenza, accendendo la curiosità dei residenti e non solo.

Nei giorni scorsi Marcello Mordino è giunto nel centro etneo suscitando l'interesse di molti curiosi.

L'arrivo di Mordino che si è presentato in sella alla sua bicicletta, contribuendo ad alimentare le voci e le aspettative sulle emozionanti storie che il programma ci riserverà nella nuova stagione.

La troupe televisiva ha girato diverse immagini nella piazza, ma al momento le informazioni sull'identità del mittente e del destinatario della misteriosa busta sono rimaste avvolte nel mistero.

Questo aspetto enigmatico è una delle peculiarità che da sempre contraddistinguono la fortunata trasmissione di "C'è Posta per Te".

Gli abitanti di San Pietro Clarenza sono rimasti con le "bocche cucite", desiderosi di scoprire cosa si cela dietro l'arrivo di Marcello Mordino nel loro comune. La tensione e l'attesa sono destinate a crescere fino all'inizio della nuova stagione di "C'è Posta per Te", prevista per gennaio 2023.

Sarà solo allora che il pubblico potrà finalmente conoscere la storia intrigante e emozionante che si nasconde dietro l'incognita portata da Marcello Mordino a San Pietro Clarenza.