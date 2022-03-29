SAN PIETRO CLARENZA. CONTROLLI DEI CARABINIERI , PIOGGIA DI SEQUESTRI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati nell’effettuazione di un controllo del territorio finalizzato ad un efficace contrast...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, sono stati impegnati nell’effettuazione di un controllo del territorio finalizzato ad un efficace contrasto dell’illegalità diffusa.

I militari hanno concentrato la loro attenzione in una zona dell’immediata periferia del centro cittadino di San Pietro Clarenza articolando un dispositivo che ha consentito di effettuare controlli a veicoli e a persone, nonché di verificare la presenza presso l’abitazione di numerose persone sottoposte a misure restrittive.

Nell’ambito del medesimo servizio i militari hanno effettuato controlli alla circolazione stradale nei confronti di 27 persone e diversi veicoli, tra i quali 6 sottoposti a sequestro amministrativo con conseguente elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S per un importo di 4.330 euro.