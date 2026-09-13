San Pietro Clarenza, fa un incidente e risulta positivo all’alcoltest: denunciato 62enne

Dopo il sinistro i Carabinieri hanno sottoposto il conducente all’etilometro: rilevato un tasso alcolemico di 1,03 g/l.

SAN PIETRO CLARENZA – Incidente stradale nel pomeriggio in via Umberto, dove sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Gravina di Catania dopo la segnalazione di alcuni passanti.

Giunti sul posto, i militari hanno effettuato gli accertamenti e identificato il conducente dell’auto coinvolta, un 62enne residente a Catania.

Durante il controllo, i Carabinieri avrebbero percepito un forte odore di vino e, considerato anche il coinvolgimento nel sinistro, hanno deciso di sottoporre l’uomo all’alcoltest.

L’esame ha dato esito positivo: il 62enne avrebbe fatto registrare un tasso alcolemico di 1,03 grammi per litro, superiore al limite previsto dalla legge.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere verificati in sede giudiziaria, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.