SAN PIETRO CLARENZA: IN CARCERE PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO
A cura di Redazione
20 dicembre 2018 13:33
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato il 43enne Daniele ARENA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.
L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato in concorso, reato commesso nel capoluogo etneo il 6 agosto 2017, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 5 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.