San Pietro Clarenza, scontro tra due auto: si stacca una ruota, due feriti.

L'incidente nel pomeriggio di oggi in via Roma. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine, pesanti disagi alla circolazione.

SAN PIETRO CLARENZA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo via Roma, a San Pietro Clarenza, dove due autovetture si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento.

L'impatto è stato particolarmente forte, come testimoniano i pesanti danni riportati da una delle auto coinvolte, rimasta ferma di traverso sulla carreggiata con la parte anteriore completamente distrutta. A seguito dello scontro si è addirittura staccata una ruota del veicolo, finita a diversi metri di distanza, mentre numerosi detriti hanno invaso l'asfalto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai due conducenti coinvolti nell'incidente.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte starebbero bene. Tanta la paura per la violenza dell'impatto, ma le conseguenze sarebbero limitate a qualche graffio e a un forte spavento.

L'incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con traffico bloccato e rallentamenti lungo l'intera arteria stradale mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.

Presenti anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle cause dell'incidente.