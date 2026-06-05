SAN PIETRO CLARENZA. Targa resa illeggibile per evitare i controlli: scatta la denuncia per un minorenne

Controlli a Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza: oltre 5.000 euro di multe, 18 veicoli verificati e un motorino sottoposto a fermo amministrativo.

Nell’ambito di un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia” e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, hanno dato esecuzione a un’attività coordinata di vigilanza ad ampio raggio nei territori di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, nonché al rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini, ha consentito di effettuare controlli mirati alla circolazione stradale, alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte a soggetti sottoposti a misure restrittive e al monitoraggio generale delle aree sensibili.

Nel corso del servizio, i militari hanno proceduto a verifiche su 18 autoveicoli e 34 persone, e 2 sono stati i soggetti, già sottoposti agli arresti domiciliari, che sono stati controllati.

L’attività ha, inoltre, portato al deferimento in stato di libertà, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, di un ragazzo minorenne, perché, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, era alla guida di un motociclo con targa parzialmente occultata e resa illeggibile.

In particolare, il giovane aveva fissato con dei bulloni un oggetto in plastica, di colore nero, in modo da coprire i caratteri della targa e renderla, così, parzialmente illeggibile: questa condotta ha determinato la denuncia del giovane e le sanzioni al codice della strada, tra cui il fermo amministrativo del motorino.

Complessivamente, l’operazione ha portato all’elevazione di 12 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo totale di 5.143 euro, con infrazioni relative, tra l’altro, all’assenza di copertura assicurativa, guida con il cellulare e senza cinture di sicurezza.