SAN PIETRO CLARENZA: VERIFICA IN CANTIERE, SANZIONATA UNA DITTA
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nel quadro delle attività finalizzate a garantire l’osservanza delle normative antinfortunistiche nei cantieri di lavoro, hanno effettuato una verifica presso l’Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT), attualmente oggetto di un intervento di adeguamento sismico e di messa in sicurezza dell'edificio.
Nel corso dell’attività ispettiva, i militari hanno deferito all’autorità giudiziaria il responsabile di una ditta impegnata nei lavori in quanto risultava essere stata omessa la predisposizione all’idonea viabilità del cantiere, nonché dell’allestimento di idonei locali igienico assistenziali.
Per tali motivi al legale rappresentante della ditta è stata elevata una sanzione amministrativa di 500,00 euro ed un’ammenda di 2.000,00. (g/t)