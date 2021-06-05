SAN PIETRO CLARENZA:INVESTE UNA DONNA E SCAPPA, RINTRACCIATO E DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno denunciato un 70enne di San Pietro Clarenza, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali colpose e omessa prestazione di assistenza al pe...

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno denunciato un 70enne di San Pietro Clarenza, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali colpose e omessa prestazione di assistenza al pedone investito.

L’uomo, percorrendo alla guida della propria autovettura la via Umberto a San Pietro Clarenza, ha investito una donna mentre attraversava la strada. L’investitore, non curante delle lesioni provocate alla poveretta, invece di soccorrerla è fuggito via.

La vittima dell’incidente, dopo essere stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove i medici le hanno riscontrato una frattura al gomito sinistro (30 giorni di prognosi), si è rivolta ai carabinieri che, grazie ad una ricostruzione certosina dell’incidente stradale, suffragata anche dalle immagini registrate dalle telecamere attive nella zona d’interesse, hanno potuto identificare e denunciare l’autore dell’incidente.