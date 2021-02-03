SAN VALENTINO, LE VOSTRE FOTO E MESSAGGI D’AMORE SU 95047.IT

Festeggiate San Valentino con 95047.it!Inviateci un selfie che raffigura voi due insieme, un messaggio rivolto al vostro innamorato o innamorata.Come fare?Come partecipareE’ semplice!Per mail all’indi...

Festeggiate San Valentino con 95047.it!

Inviateci un selfie che raffigura voi due insieme, un messaggio rivolto al vostro innamorato o innamorata.

Come fare?

Come partecipare

E’ semplice!

Per mail all’indirizzo [email protected]

WhatsApp al numero 393-9504777

CLICCANDO QUI

E’ importante che insieme alla fotografia che ritrae voi e il vostro compagno di vita o compagna di vita, vengano indicati i vostri nomi e cognomi in modo da permetterci, al momento della pubblicazione, di indicarlo sotto la fotografia.

Per messaggi e lettere

Idem per i messaggi e le lettere. Scrivete nome cognome e località del mittente e idem per quanto concerne il destinatario della vostra missiva d’amore. E’ questa la nuova iniziativa che la nostra testata giornalistica lancia in occasione della ricorrenza di San Valentino.

In questo periodo un po’ difficile che segue ad un anno non di certo facile per via della pandemia, 95047.it vuole lanciare una simpatica iniziativa rivolta a tutte le coppie. Senza alcun limite.

Ma non solo coppie

Non solo di coppia, ma anche dei genitori per i figli, oppure per i nostri amici animali che si sostengono tutti i giorni e ci amano incondizionatamente.

La nostra iniziativa vuole essere un trionfo dell’amore a 360 gradi. Perché l’amore ha differenti forme e tutte sono belle da valorizzare.

Tutte le foto, dediche e lettere che ci invierete utilizzando i due comodi canali sopra pubblicati, saranno pubblicati sui nostri social giorno 14 Febbraio

Non c’è altro tempo da perdere quindi!

Scegliete dall’album dei vostri ricordi una bella immagina che avete fatto insieme, unite una bella dedica d’amore o, per chi è più portato per la scrittura, una lettera dove esprimete tutto il vostro amore verso il partner o i figli, gli amici o i vostri amici animali.

C’è tempo fino al 12 febbraio

Avete tempo fino a sabato 12 febbraio per inviarci il tutto.

Un modo per stare insieme a voi, un modo per valorizzare l’amore in questo difficile periodo che stiamo vivendo cercando di non dimenticare mai quali sono i valori importanti nella vita.