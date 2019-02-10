SAN VALENTINO: MANDATE I VOSTRI MESSAGGI D'AMORE
E' la settimana dell'amore e 95047.it vuole fare un regalo a tutti gli innamorati.
Mandate i vostri messaggi alla mail [email protected] oppure cliccando qua e giovedì 14 febbraio, 95047.it pubblicherà le vostre dediche: basta mettere il nome del mittente e il nome della persona a cui dedicare la frase d'amore.
Oppure una foto, che naturalmente rappresenti un momento importante per chi la manda o per chi la riceve.
Una dedica in tutti i sensi: anche la frase di una canzone, in questo caso è bene mettere l'autore, o il verso di una poesia, se preferite.