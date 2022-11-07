SAN GREGORIO, TOCCA AUTO PARCHEGGIATA E SI RIBALTA.

Attimi di paura intorno alle ore 17.30 di oggi, 07 Novembre 2022, in via Scala, nel comune di San Gregorio di Catania dove un uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale.Stando alle prime ric...

Attimi di paura intorno alle ore 17.30 di oggi, 07 Novembre 2022, in via Scala, nel comune di San Gregorio di Catania dove un uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Fiat Panda, la quale sarebbe andata ad impattare contro un’auto parcheggiata per poi ribaltarsi sul fianco.

Tuttavia la dinamica del sinistro sarebbe ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Municipale intervenuta prontamente sul posto per i rilievi del caso.

Insieme alla Volante, immediato l’intervento anche dei sanitari che hanno soccorso l’automobilista e dei Vigili del Fuoco i quali si sono occupati della messa in sicurezza della vettura danneggiata.

Fortunatamente il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Il traffico nel tratto interessato è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso ed il ripristino della sicurezza