Sanremo 2018: Annalisa aprirà martedì 6 febbraio la gara dei 20 big, ecco l’ordine di uscita

06 febbraio 2018 14:39
Sara’ Annalisa con il brano “Il mondo prima di te” ad aprire la gara dei 20 big al 68^ Festival di Sanremo.

Ecco l'ordine di uscita dei cantanti, comunicato durante la conferenza stampa

  • Annalisa - Il mondo prima di te
  • Ron - Almeno pensami
  • The Kolors - Frida, mai mai mai
  • Max Gazzè - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno
  • Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro - Imparare ad amarsi
  • Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente
  • Mario Biondi – Rivederti
  • Riccardo Fogli & Roby Facchinetti - Il segreto del tempo
  • Lo stato sociale - Una vita in vacanza
  • Noemi - Non smettere mai di cercarmi
  • Decibel - Lettera dal duca
  • Elio e le storie tese – Arrivedorci
  • Giovanni Caccamo - Eterno
  • Red Canzian - Ognuno ha il suo racconto
  • Luca Barbarossa - Passame er sale
  • Diodato e Rosy Paci – Adesso
  • Nina Zilli - Senza appartenere
  • Renzo Rubino - Custodire
  • Enzo Avitabile con Peppe Servillo - Il coraggio di ogni giorno
  • Le Vibrazioni - Così sbagliato

Rispetto agli anni precedenti c’è una novità: non è prevista l’eliminazione graduale dei Big, che arriveranno tutti e 20 alla serata finale, quando verrà proclamato il vincitore.

Gli ospiti fissati per la prima serata del 6 febbraio sono Fiorello,  Gianni Morandi che duetterà con Baglioni e con Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti e infine Gabriele Muccino con il cast del suo ultimo film A casa tutti bene, in uscita il 14 febbraio.

