Sanremo 2018: Annalisa aprirà martedì 6 febbraio la gara dei 20 big, ecco l’ordine di uscita
Sara’ Annalisa con il brano “Il mondo prima di te” ad aprire la gara dei 20 big al 68^ Festival di Sanremo.
Ecco l'ordine di uscita dei cantanti, comunicato durante la conferenza stampa
- Annalisa - Il mondo prima di te
- Ron - Almeno pensami
- The Kolors - Frida, mai mai mai
- Max Gazzè - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno
- Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro - Imparare ad amarsi
- Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente
- Mario Biondi – Rivederti
- Riccardo Fogli & Roby Facchinetti - Il segreto del tempo
- Lo stato sociale - Una vita in vacanza
- Noemi - Non smettere mai di cercarmi
- Decibel - Lettera dal duca
- Elio e le storie tese – Arrivedorci
- Giovanni Caccamo - Eterno
- Red Canzian - Ognuno ha il suo racconto
- Luca Barbarossa - Passame er sale
- Diodato e Rosy Paci – Adesso
- Nina Zilli - Senza appartenere
- Renzo Rubino - Custodire
- Enzo Avitabile con Peppe Servillo - Il coraggio di ogni giorno
- Le Vibrazioni - Così sbagliato
Rispetto agli anni precedenti c’è una novità: non è prevista l’eliminazione graduale dei Big, che arriveranno tutti e 20 alla serata finale, quando verrà proclamato il vincitore.
Gli ospiti fissati per la prima serata del 6 febbraio sono Fiorello, Gianni Morandi che duetterà con Baglioni e con Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti e infine Gabriele Muccino con il cast del suo ultimo film A casa tutti bene, in uscita il 14 febbraio.