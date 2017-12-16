Sanremo 2018: chi sono i cantanti in gara
I nomi dei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo sono stati annunciati dal direttore artistico Claudio Baglioni,nel corso di "Sarà Sanremo",Il Festival si terrà al...
Il Festival si terrà al Teatro Ariston dal 6 all’10 febbraio 2018
Ecco i nomi dei 20 big e i titoli delle loro canzoni:
- Roby Facchinetti e Riccardo Fogli «(Il segreto del tempo»)
- Nina Zilli («Senza appartenere»)
- The Kolors («Frida»)
- Diodato e Roy Paci («Adesso»)
- Mario Biondi («Rivederti»)
- Luca Barbarossa («Passame er sale»)
- Lo Stato Sociale («Una vita in vacanza»)
- Annalisa («Il mondo prima di te»)
- Giovanni Caccamo («Eterno»)
- Enzo Avitabile e Peppe Servillo («Il coraggio di ogni giorno»)
- Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico ("Imparare ad amarsi")
- Renzo Rubino ("Custodire")
- Noemi ("Non smettere mai di cercarmi")
- Ermal Metal in coppia con Fabrizio Moro ("Non mi avete fatto niente")
- Le Vibrazioni ("Così sbagliato"
- Ron ("Almeno pensami")
- Max Gazzè («La leggenda di Cristalda e Pizzomunno»)
- Decibel («Lettera dal duca»)
- Red Canzian («Ognuno ha il suo racconto»)
- Elio e le Storie Tese («Arrivedorci»).
NUOVE PROPOSTE
- Mudimbi, Il mago
- Eva, Cosa ti salverà
- Mirkoeilcane, Stiamo tutti bene
- Lorenzo Baglioni, Il congiuntivo
- Giulia Casieri, Come stai
- Ultimo, Il ballo delle incertezze
- Leonardo Monteiro, Bianca
- Alice Caioli, Specchi rotti