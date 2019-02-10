SANREMO 2019, VINCE MAHMOOD CON "SOLDI": ECCO TUTTA LA CLASSIFICA

A vincere il primo premio è l'italo-egiziano Alessandro MahmoudIl podio di Sanremo quest'anno vede al primo posto Alessandro Mahmoud con "Soldì", al secondo posto Ultimo con "I tuoi particolari", e al...

Sanremo 2019, ecco la classifica finale del Festival

1° Mahmood - Soldi

2° Ultimo - I tuoi particolari

3° Il Volo - Musica che resta

4° Loredana Bertè - Cosa ti aspetti da me

5° Simone Cristicchi - Abbi cura di me

6° Daniele Silvestri - Argentovivo

7° Irama - La ragazza con il cuore di latta

8° Arisa - Mi sento bene

9° Achille Lauro - Rolls Royce

10° Enrico Nigiotti - Nonno Hollywood

11° Boomdabash - Per un milione

12° Ghemon - Rose viola

13° EX-Otago - Solo una canzone

14° Motta - Dov'è l'Italia

15° Francesco Renga - Aspetto che torni

16° Paola Turci - L'ultimo ostacolo

17° The Zen Circus - L'amore è una dittatura

18° Federica Carte e Shade - Senza farlo apposta

19° Nek - Mi farò trovare pronto

20° Negrita - I ragazzi stanno bene

21° Patty Pravo con Briga - Un po' come la vita

22° Anna Tatangelo - Le nostre anime di notte

23° Einar - Parole nuove

24° Nino D'Angelo e Livio Cori - Un'altra luce

I premi assegnati

Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston): Daniele Silvestri (41 voti). Subito dopo Cristicchi (35 voti) e Berté (12 voti).

Premio Sergio Endrigo alla Migliore Interpretazione: Simone Cristicchi con Abbi Cura di Me. A Cristicchi sono arrivati 85 voti (su un totale di 311 voti; 1 scheda bianca).

Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”: Daniele Silvestri (37 voti). Al secondo posto Loredana Berté (30 voti) e al terzo posto Simone Cristicchi (28 voti). Hanno votato 189 testate accreditate. Voti validi 187, voti nulli 2.

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo (assegnato dalla Giuria d’Onore): Daniele Silvestri.

Il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale (assegnato dall’Orchestra del Festival): Simone Cristicchi.

Premio TIMmusic (assegnato alla canzone più ascoltata sull’APP musicale TIMmusic): Ultimo.

