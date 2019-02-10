SANREMO 2019, VINCE MAHMOOD CON "SOLDI": ECCO TUTTA LA CLASSIFICA
A vincere il primo premio è l'italo-egiziano Alessandro MahmoudIl podio di Sanremo quest'anno vede al primo posto Alessandro Mahmoud con "Soldì", al secondo posto Ultimo con "I tuoi particolari", e al...
Il podio di Sanremo quest'anno vede al primo posto Alessandro Mahmoud con "Soldì", al secondo posto Ultimo con "I tuoi particolari", e al terzo posto Il Volo con "Musica" che resta.
Sanremo 2019, ecco la classifica finale del Festival
1° Mahmood - Soldi
2° Ultimo - I tuoi particolari
3° Il Volo - Musica che resta
4° Loredana Bertè - Cosa ti aspetti da me
5° Simone Cristicchi - Abbi cura di me
6° Daniele Silvestri - Argentovivo
7° Irama - La ragazza con il cuore di latta
8° Arisa - Mi sento bene
9° Achille Lauro - Rolls Royce
10° Enrico Nigiotti - Nonno Hollywood
11° Boomdabash - Per un milione
12° Ghemon - Rose viola
13° EX-Otago - Solo una canzone
14° Motta - Dov'è l'Italia
15° Francesco Renga - Aspetto che torni
16° Paola Turci - L'ultimo ostacolo
17° The Zen Circus - L'amore è una dittatura
18° Federica Carte e Shade - Senza farlo apposta
19° Nek - Mi farò trovare pronto
20° Negrita - I ragazzi stanno bene
21° Patty Pravo con Briga - Un po' come la vita
22° Anna Tatangelo - Le nostre anime di notte
23° Einar - Parole nuove
24° Nino D'Angelo e Livio Cori - Un'altra luce
I premi assegnati
- Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston): Daniele Silvestri (41 voti). Subito dopo Cristicchi (35 voti) e Berté (12 voti).
- Premio Sergio Endrigo alla Migliore Interpretazione: Simone Cristicchi con Abbi Cura di Me. A Cristicchi sono arrivati 85 voti (su un totale di 311 voti; 1 scheda bianca).
- Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”: Daniele Silvestri (37 voti). Al secondo posto Loredana Berté (30 voti) e al terzo posto Simone Cristicchi (28 voti). Hanno votato 189 testate accreditate. Voti validi 187, voti nulli 2.
- Premio Sergio Bardotti per il miglior testo (assegnato dalla Giuria d’Onore): Daniele Silvestri.
- Il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale (assegnato dall’Orchestra del Festival): Simone Cristicchi.
- Premio TIMmusic (assegnato alla canzone più ascoltata sull’APP musicale TIMmusic): Ultimo.
Immagine di copertina tratta dal video RAI su Youtube