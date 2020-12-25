Sanremo 2021, i 26 big in gara

Svelati i 26 big in gara a Sanremo 2021. Morgan non c’è. E non è neppure presente alla finale di Sanremo Giovani.Ieri , dal Teatro del Casinò di Sanremo, in diretta tv su Raiuno, Amadeus, direttore ar...

Svelati i 26 big in gara a Sanremo 2021. Morgan non c’è. E non è neppure presente alla finale di Sanremo Giovani.

Ieri , dal Teatro del Casinò di Sanremo, in diretta tv su Raiuno, Amadeus, direttore artistico e presentatore del 71esimo festival di Sanremo – in programma dal 2 al 6 marzo 2021 – ha annunciato il cast artistico della kermesse, i 26 big e le 8 Nuove proposte, durante la finale di Sanremo Giovani.

Ecco l'elenco dei Big, in ordine alfabetico, con il titolo della canzone che porteranno:

AIELLO - Ora

ANNALISA - Dieci

ARISA - Potevi fare di più

MALIKA AYANE - Ti piaci così

ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato

BUGO - E invece si

COLAPESCE e DIMARTINO - Musica leggerissima

COMA_COSE - Fiamme negli occhi

GIO EVAN - Arnica

EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo - Bianca luce nera

FASMA - Parlami

FULMINACCI - Santa Marinella

GAIA - Cuore amaro

GHEMON - Momento perfetto

IRAMA - La genesi del tuo colore

LA RAPPRESENTATE DI LISTA - Amare

LO STATO SOCIALE - Combat Pop

MADAME - Voce

MANESKIN - Zitti e buoni

ERMAL META - Un milione di cose da dirti

MAX GAZZE' - Il farmacista

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome

NOEMI - Glicine

WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura)

RANDOM - Torno a te

FRANCESCO RENGA - Quando trovo te.