Sanremo 2021, i 26 big in gara
Svelati i 26 big in gara a Sanremo 2021. Morgan non c’è. E non è neppure presente alla finale di Sanremo Giovani.Ieri , dal Teatro del Casinò di Sanremo, in diretta tv su Raiuno, Amadeus, direttore ar...
Svelati i 26 big in gara a Sanremo 2021. Morgan non c’è. E non è neppure presente alla finale di Sanremo Giovani.
Ieri , dal Teatro del Casinò di Sanremo, in diretta tv su Raiuno, Amadeus, direttore artistico e presentatore del 71esimo festival di Sanremo – in programma dal 2 al 6 marzo 2021 – ha annunciato il cast artistico della kermesse, i 26 big e le 8 Nuove proposte, durante la finale di Sanremo Giovani.
Ecco l'elenco dei Big, in ordine alfabetico, con il titolo della canzone che porteranno:
AIELLO - Ora
ANNALISA - Dieci
ARISA - Potevi fare di più
MALIKA AYANE - Ti piaci così
ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato
BUGO - E invece si
COLAPESCE e DIMARTINO - Musica leggerissima
COMA_COSE - Fiamme negli occhi
GIO EVAN - Arnica
EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo - Bianca luce nera
FASMA - Parlami
FULMINACCI - Santa Marinella
GAIA - Cuore amaro
GHEMON - Momento perfetto
IRAMA - La genesi del tuo colore
LA RAPPRESENTATE DI LISTA - Amare
LO STATO SOCIALE - Combat Pop
MADAME - Voce
MANESKIN - Zitti e buoni
ERMAL META - Un milione di cose da dirti
MAX GAZZE' - Il farmacista
FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome
NOEMI - Glicine
WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura)
RANDOM - Torno a te
FRANCESCO RENGA - Quando trovo te.