SANREMO 2022, MAHMOOD & BLANCO VINCONO IL FESTIVAL CON IL BRANO 'BRIVIDI'

Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte."Devo salut...

Il tuo browser non supporta il tag video.

Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte.

"Devo salutare la mia mamma". E subito dopo la vittoria al festival di Sanremo, il giovanissimo Blanco scende in platea per abbracciare e baciare sua mamma, seduta tra il pubblico.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2022:

Mahmood e Blanco - Brividi

Elisa - O forse sei tu

Gianni Morandi - Apri tutte le porte

Irama - Ovunque sarai

Sangiovanni - Farfalle

Emma - Ogni volta è così

La Rappresentante di Lista - Ciao ciao

Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare

Dargen D'Amico - Dove si balla

Michele Bravi - Inverno dei fiori

Matteo Romano – Virale

Fabrizio Moro - Sei tu

Aka 7even - Perfetta così

Achille Lauro – Domenica

Noemi - Ti amo non lo so dire

Ditonellapiaga con Rettore - Chimica

Rkomi - Insuperabile

Iva Zanicchi - Voglio amarti

Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu - Abbi cura di te

Yuman - Ora e qui

Le Vibrazioni – Tantissimo

Giusy Ferreri – Miele

Ana Mena - Duecentomila ore

Tananai - Sesso occasionale

SANREMO 2022, TUTTI I PREMI

Premio della Critica Mia Martini: Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare

Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti: Fabrizio Moro – Sei tu

Premio Migliore Arrangiamento Giancarlo Bigazzi: Elisa – O forse sei tu

La serata finale di Sanremo 2022 si è aperta con l'Inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio.