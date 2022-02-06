SANREMO 2022, MAHMOOD & BLANCO VINCONO IL FESTIVAL CON IL BRANO 'BRIVIDI'
Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte.
"Devo salutare la mia mamma". E subito dopo la vittoria al festival di Sanremo, il giovanissimo Blanco scende in platea per abbracciare e baciare sua mamma, seduta tra il pubblico.
La classifica finale del Festival di Sanremo 2022:
Mahmood e Blanco - Brividi
Elisa - O forse sei tu
Gianni Morandi - Apri tutte le porte
Irama - Ovunque sarai
Sangiovanni - Farfalle
Emma - Ogni volta è così
La Rappresentante di Lista - Ciao ciao
Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare
Dargen D'Amico - Dove si balla
Michele Bravi - Inverno dei fiori
Matteo Romano – Virale
Fabrizio Moro - Sei tu
Aka 7even - Perfetta così
Achille Lauro – Domenica
Noemi - Ti amo non lo so dire
Ditonellapiaga con Rettore - Chimica
Rkomi - Insuperabile
Iva Zanicchi - Voglio amarti
Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia
Highsnob e Hu - Abbi cura di te
Yuman - Ora e qui
Le Vibrazioni – Tantissimo
Giusy Ferreri – Miele
Ana Mena - Duecentomila ore
Tananai - Sesso occasionale
SANREMO 2022, TUTTI I PREMI
Premio della Critica Mia Martini: Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare
Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Gianni Morandi – Apri tutte le porte
Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti: Fabrizio Moro – Sei tu
Premio Migliore Arrangiamento Giancarlo Bigazzi: Elisa – O forse sei tu
La serata finale di Sanremo 2022 si è aperta con l'Inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio.