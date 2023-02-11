SANREMO 2023, LA SCALETTA DELLA SERATA FINALE: ATTESA PER IL MESSAGGIO DI ZELENSKY

Scaletta serata finale Sanremo 2023 ordine di uscita, questa sera ascolteremo tutte le 28 canzoni dopo la serata cover di ieri vinta da Marco Mengoni. Nella prima parte voterà il pubblico da casa con...

Scaletta serata finale Sanremo 2023 ordine di uscita, questa sera ascolteremo tutte le 28 canzoni dopo la serata cover di ieri vinta da Marco Mengoni. Nella prima parte voterà il pubblico da casa con il televoto con i primi 5 classificati che si esibiranno di nuovo e voteranno tutte e tre le componenti di voto. La serata si aprirà con l’inno cantato dalla banda dell’aereonautica. Gli ospiti saranno Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Modo. Dal Suzuki Stage ci sarà Achille Lauro, mentre Salmo sulla Costa Smeralda. In apertura apriremo con l’omaggio a Lucio Dalla. Il messaggio di Zelensky accompagnato da un gruppo ucraino.

