SANREMO 2023, STASERA IL VIA. ECCO L'ORDINE DI ESIBIZIONE DEI CANTANTI IN GARA NELLA PRIMA E SECONDA SERATA

Alla vigilia della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus (alla sua quarta volta sul palco dell'Ariston) ha svelato l'ordine di uscita dei 28 cantanti in gara durante le prime due serate da lui condotte insieme a Gianni Morandi.

La prima serata

Anna Oxa

Gianmaria

Mr Rain

Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma Cose

Elodie

Leo Gassman

Cugini di Campagna

Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Gli ospiti

Sul palco saranno ospiti Elena Sofia Ricci, i Pooh, Mahmood e Blanco (eseguiranno Brividi, brano con cui hanno vinto il Festival lo scorso anno, e poi Blanco canterà il suo ultimo singolo). Piero Pelù sarà in collegamento dal Suzuki stage ed eseguirà Gigante. Salmo, invece, si esibirà dalla nave Costa Smeralda.

Seconda serata

Mercoledì 8 il primo ad uscire sarà Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa chemical

LDA

Paola e Chiara

Gli ospiti saranno Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.