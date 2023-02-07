SANREMO 2023, STASERA IL VIA. ECCO L'ORDINE DI ESIBIZIONE DEI CANTANTI IN GARA NELLA PRIMA E SECONDA SERATA
Alla vigilia della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus (alla sua quarta volta sul palco dell'Ariston) ha svelato l'ordine di uscita dei 28 cantanti in gara durante le prime due serate da lui condotte insieme a Gianni Morandi.
La prima serata
Anna Oxa
Gianmaria
Mr Rain
Mengoni
Ariete
Ultimo
Coma Cose
Elodie
Leo Gassman
Cugini di Campagna
Grignani
Olly
Colla Zio
Mara Sattei
Gli ospiti
Sul palco saranno ospiti Elena Sofia Ricci, i Pooh, Mahmood e Blanco (eseguiranno Brividi, brano con cui hanno vinto il Festival lo scorso anno, e poi Blanco canterà il suo ultimo singolo). Piero Pelù sarà in collegamento dal Suzuki stage ed eseguirà Gigante. Salmo, invece, si esibirà dalla nave Costa Smeralda.
Seconda serata
Mercoledì 8 il primo ad uscire sarà Will
Modà
Sethu
Articolo 31
Lazza
Giorgia
Colapesce Dimartino
Shari
Madame
Levante
Tananai
Rosa chemical
LDA
Paola e Chiara
Gli ospiti saranno Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.