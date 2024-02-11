SANREMO 2024, VINCE ANGELINA MANGO. LA CLASSIFICA DEFINITIVA E TUTTI I PREMI
“Angelina Mango vince il 74esimo Festival di Sanremo”. Lo ha annunciato Amadeus al termine della lunga maratona musicale, tra Angelina che scoppia in lacrime. E urla: "Siete matti”. Al secondo posto...
Lo ha annunciato Amadeus al termine della lunga maratona musicale, tra Angelina che scoppia in lacrime. E urla: "Siete matti”. Al secondo posto Geolier, il rapper napoletano che era in pole position per la vittoria. Sul gradino più basso del podio Annalisa, terza, al quarto posto Ghali e quinto Irama.
Era dal 2014 che una donna non vinceva il Festival, quando a trionfare fu Arisa con il brano ‘Controvento’.
Premio della Critica Mia Martini assegnato alla sorella Loredana Bertè con il brano ‘Pazza’, che dedica la vittoria a Mimì. Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla va ad Angelina Mango con ‘La noia’, che vince anche il Premio Giancarlo Bigazzi – assegnato dall'Orchestra del Festival – per la migliore composizione musicale. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia.
Ecco tutte le posizioni della classifica definitiva
1 – Angelina Mango, con La noia
2 – Geolier, con I p’me, tu p’te
3 – Annalisa, con Sinceramente
4 – Ghali, con Casa mia
5 – Irama, con Tu no
6 – Mahmood, con Tuta gold
7 – Loredana Bertè, con Pazza
8 – Il Volo, con Capolavoro
9 – Alessandra Amoroso, con Fino a qui
10 – Alfa, con Vai!
11 – Gazzelle, con Tutto qui
12 – Il Tre, con Fragili
13 – Diodato, con Ti muovi
14 – Emma, con Apnea
15 – Fiorella Mannoia, con Mariposa
16 – The Kolors, con Un ragazzo una ragazza
17 – Mr. Rain, con Due altalene
18 – Santi Francesi, con L’amore in bocca
19 – Negramaro, con Ricominciamo tutto
20 – Dargen D’Amico, con Onda alta
21 – Ricchi e Poveri, con Ma non tutta la vita
22 – BigMama, con La rabbia non ti basta
23 – Rose Villain, con Click Boom!
24 – Clara, con Diamanti grezzi
25 – Renga e Nek, con Pazzo di te
26 – Maninni, con Spettacolare
27 – La Sad, con Autodistruttivo
28 – BNKR44, con Governo punk
29 – Sangiovanni, con Finiscimi
30 – Fred De Palma, con Il cielo non ci vuole