SANREMO 2025, LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA: ECCO L’ORDINE DI ESIBIZIONE

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2025 16:49
La 75ª edizione del Festival di Sanremo, condotta e diretta artisticamente da Carlo Conti, prenderà il via questa sera, 11 febbraio 2025, al Teatro Ariston. La serata inaugurale vedrà l'esibizione dei 29 artisti in gara nella sezione Big, secondo l'ordine annunciato da Conti:

  1. Gaia
  2. Francesco Gabbani
  3. Rkomi
  4. Noemi
  5. Irama
  6. Coma_Cose
  7. Simone Cristicchi
  8. Marcella Bella
  9. Achille Lauro
  10. Giorgia
  11. Willie Peyote
  12. Rose Villain
  13. Olly
  14. Elodie
  15. Shablo ft. Gué
  16. Joshua e Tormento
  17. Massimo Ranieri
  18. Tony Effe
  19. Serena Brancale
  20. Brunori Sas
  21. Modà
  22. Clara
  23. Lucio Corsi
  24. Fedez
  25. Bresh
  26. Sarah Toscano
  27. Joan Thiele
  28. Rocco Hunt
  29. Francesca Michielin
  30. The Kolors

Carlo Conti ha sottolineato che ci sono state solo piccole modifiche rispetto all'ordine seguito nelle prove ufficiali di ieri.

Per quanto riguarda gli ospiti della serata, la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad si esibiranno insieme intorno alle 22, interpretando "Imagine" di John Lennon, portando un messaggio di pace in Medio Oriente e nel mondo.

Successivamente, il superospite Jovanotti salirà sul palco dell'Ariston con uno spettacolo ad alto tasso di energia, alternando momenti festosi e romantici. Ad accompagnarlo ci sarà la Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale formato da musicisti di tutto il mondo, nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters.

La serata promette emozioni e spettacolo, inaugurando al meglio questa edizione del Festival di Sanremo.

