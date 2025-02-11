SANREMO 2025, LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA: ECCO L’ORDINE DI ESIBIZIONE
La 75ª edizione del Festival di Sanremo, condotta e diretta artisticamente da Carlo Conti, prenderà il via questa sera, 11 febbraio 2025, al Teatro Ariston. La serata inaugurale vedrà l'esibizione dei 29 artisti in gara nella sezione Big, secondo l'ordine annunciato da Conti:
- Gaia
- Francesco Gabbani
- Rkomi
- Noemi
- Irama
- Coma_Cose
- Simone Cristicchi
- Marcella Bella
- Achille Lauro
- Giorgia
- Willie Peyote
- Rose Villain
- Olly
- Elodie
- Shablo ft. Gué
- Joshua e Tormento
- Massimo Ranieri
- Tony Effe
- Serena Brancale
- Brunori Sas
- Modà
- Clara
- Lucio Corsi
- Fedez
- Bresh
- Sarah Toscano
- Joan Thiele
- Rocco Hunt
- Francesca Michielin
- The Kolors
Carlo Conti ha sottolineato che ci sono state solo piccole modifiche rispetto all'ordine seguito nelle prove ufficiali di ieri.
Per quanto riguarda gli ospiti della serata, la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad si esibiranno insieme intorno alle 22, interpretando "Imagine" di John Lennon, portando un messaggio di pace in Medio Oriente e nel mondo.
Successivamente, il superospite Jovanotti salirà sul palco dell'Ariston con uno spettacolo ad alto tasso di energia, alternando momenti festosi e romantici. Ad accompagnarlo ci sarà la Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale formato da musicisti di tutto il mondo, nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters.
La serata promette emozioni e spettacolo, inaugurando al meglio questa edizione del Festival di Sanremo.