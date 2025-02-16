95047

SANREMO 2025: VINCE OLLY! CLASSIFICA FINALE E PREMI ASSEGNATI

Olly il vincitore del Festival di Sanremo 2025: il giovane cantautore genovese, 23 anni, si impone con il brano Balorda nostalgia, che ha scritto e composto insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, con...

A cura di Redazione Redazione
16 febbraio 2025 08:58
SANREMO 2025: VINCE OLLY! CLASSIFICA FINALE E PREMI ASSEGNATI -
News
Condividi

Olly il vincitore del Festival di Sanremo 2025: il giovane cantautore genovese, 23 anni, si impone con il brano Balorda nostalgia, che ha scritto e composto insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, con cui collabora da tempo e che ne ha curato anche la produzione.

"È una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita: sono molto contento, grandi! Grazie al maestro Pallotti alla direzione, all'orchestra, a voi", commenta a caldo l'artista, premiato con il 31% del televoto. Ciao ma', ciao pa', è assurdo ma è successo".

Al secondo posto Lucio Corsi, con Volevo essere un duro, l''alieno' e insieme la rivelazione di questo festival. Sul terzo gradino del podio un altro cantautore, Brunori Sas, al suo esordio a Sanremo con L'albero delle noci. Quarto Fedez con Battito, quinto Simone Cristicchi con Quando sarai piccola.
Fuori dalla top five - tutta al maschile - Giorgia, sesta, e Achille Lauro, settimo: risultati che stravolgono i pronostici e vengono accolti da fischi all'Ariston e proteste sui social.

La serata finale, condotta magistralmente da Carlo Conti, ha visto esibirsi tutti i 29 artisti in gara. Le votazioni sono state suddivise tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Dopo le esibizioni, è stata stilata una classifica generale, e i primi cinque artisti hanno avuto accesso a una nuova votazione per decretare il vincitore assoluto.

Classifica finale di Sanremo 2025:

  • Olly – Balorda nostalgia
    Lucio Corsi – Volevo essere un duro
    Brunori SAS – L'albero delle noci
    Fedez – Battito
    Simone Cristicchi – Quando sarai piccola
    Giorgia – La cura per me
    Achille Lauro – Incoscienti Giovani
    Francesco Gabbani – Viva la vita
    Irama – Lentamente
    Coma_Cose – Cuoricini
    Bresh – La tana del granchio
    Elodie – Dimenticarsi alle 7
    Noemi – Se ti innamori muori
    The Kolors – Tu con chi fai l'amore?
    Rocco Hunt – Mille vot' ancora
    Willie Peyote – Grazie ma no grazie
    Sarah Toscano – Amarcord
    Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola
    Rose Villain – Fuorilegge
    Joan Thiele – Eco
    Francesca Michielin – Fango in paradiso
    Modà – Non ti dimentico
    Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore
    Serena Brancale – Anema e core
    Tony Effe – Damme ‘na mano
    Gaia – Chiamo io chiami tu
    Clara – Febbre
    Rkomi – Il ritmo delle cose
    Marcella Bella – Pelle diamante

Oltre al titolo principale, sono stati assegnati diversi premi speciali durante la serata:

  • Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana Mia Martini: assegnato dalla Sala Stampa a Lucio Corsi – Volevo essere un duro.
  • Premio "Sergio Bardotti" per il Miglior Testo: assegnato a Brunori SAS – L'albero delle noci.
    Premio "Giancarlo Bigazzi" per la Miglior Composizione Musicale: assegnato a Simone Cristicchi – Quando sarai piccola.
  • Premio Sala Stampa "Lucio Dalla": assegnato a Simone Cristicchi – Quando sarai piccola.
  • Premio TIMmusic: per il brano più ascoltato in streaming, assegnato a Giorgia – La cura per me.

Con questa vittoria, Olly avrà l'onore di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, il prossimo maggio. Un'opportunità prestigiosa che potrebbe proiettare l'artista sulla scena musicale internazionale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047