SANREMO 2025: VINCE OLLY! CLASSIFICA FINALE E PREMI ASSEGNATI

Olly il vincitore del Festival di Sanremo 2025: il giovane cantautore genovese, 23 anni, si impone con il brano Balorda nostalgia, che ha scritto e composto insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, con cui collabora da tempo e che ne ha curato anche la produzione.

"È una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita: sono molto contento, grandi! Grazie al maestro Pallotti alla direzione, all'orchestra, a voi", commenta a caldo l'artista, premiato con il 31% del televoto. Ciao ma', ciao pa', è assurdo ma è successo".

Al secondo posto Lucio Corsi, con Volevo essere un duro, l''alieno' e insieme la rivelazione di questo festival. Sul terzo gradino del podio un altro cantautore, Brunori Sas, al suo esordio a Sanremo con L'albero delle noci. Quarto Fedez con Battito, quinto Simone Cristicchi con Quando sarai piccola.

Fuori dalla top five - tutta al maschile - Giorgia, sesta, e Achille Lauro, settimo: risultati che stravolgono i pronostici e vengono accolti da fischi all'Ariston e proteste sui social.

La serata finale, condotta magistralmente da Carlo Conti, ha visto esibirsi tutti i 29 artisti in gara. Le votazioni sono state suddivise tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Dopo le esibizioni, è stata stilata una classifica generale, e i primi cinque artisti hanno avuto accesso a una nuova votazione per decretare il vincitore assoluto.

Classifica finale di Sanremo 2025:

Olly – Balorda nostalgia

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Brunori SAS – L'albero delle noci

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Giorgia – La cura per me

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Francesco Gabbani – Viva la vita

Irama – Lentamente

Coma_Cose – Cuoricini

Bresh – La tana del granchio

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Noemi – Se ti innamori muori

The Kolors – Tu con chi fai l'amore?

Rocco Hunt – Mille vot' ancora

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Sarah Toscano – Amarcord

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Rose Villain – Fuorilegge

Joan Thiele – Eco

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Modà – Non ti dimentico

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Serena Brancale – Anema e core

Tony Effe – Damme ‘na mano

Gaia – Chiamo io chiami tu

Clara – Febbre

Rkomi – Il ritmo delle cose

Marcella Bella – Pelle diamante

Oltre al titolo principale, sono stati assegnati diversi premi speciali durante la serata:

Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana Mia Martini: assegnato dalla Sala Stampa a Lucio Corsi – Volevo essere un duro.

Premio "Sergio Bardotti" per il Miglior Testo: assegnato a Brunori SAS – L'albero delle noci.

Premio "Giancarlo Bigazzi" per la Miglior Composizione Musicale: assegnato a Simone Cristicchi – Quando sarai piccola.

Premio Sala Stampa "Lucio Dalla": assegnato a Simone Cristicchi – Quando sarai piccola.

Premio TIMmusic: per il brano più ascoltato in streaming, assegnato a Giorgia – La cura per me.

Con questa vittoria, Olly avrà l'onore di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, il prossimo maggio. Un'opportunità prestigiosa che potrebbe proiettare l'artista sulla scena musicale internazionale