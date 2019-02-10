SANREMO, REALIZZATE DA UN PATERNESE MOLTE ACCONCIATURE DELLE STAR PRESENTI AL FESTIVAL

Ha chiuso i battenti l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo, con l’inaspettata vittoria di Mahmood, davanti ad Ultimo e Il Volo. Pronostici ribaltati, con il solito dibattito all’Italiana tra co...

Ha chiuso i battenti l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo, con l’inaspettata vittoria di Mahmood, davanti ad Ultimo e Il Volo. Pronostici ribaltati, con il solito dibattito all’Italiana tra contenti e scontenti.

Ma questa edizione del Festival, è da noi attenzionata non tanto per la musica o per il vincitore, sui quali potete trovare notizie in giornali molto più competenti del nostro, ma per la partecipazione, dietro le quinte, di un Paternese che nel suo campo è stato protagonista al Festival.

Stiamo parlando di Alfio Conigliello, meglio conosciuto come Fred, nato a Paternò nel 1982, e che da molti anni lavora nel mondo dell’acconciature.

Infatti, Fred, fino al 2006 ha lavorato in diversi parrucchieri di Paternò, in quell’anno, il salto di qualità, con l’apertura di un suo negozio a Catania, nella centrale via Messina. In questi anni Fred, ha seguito vari percorsi di formazione, tra cui L’Oréal a Revlon brand seguito dal famoso Diego Della Palma, fino ad essere inserito nello staff che ha seguito il Taormina Film Festival, vari eventi regionali, e ora questa edizione di Sanremo, insieme ad altri colleghi della Penisola. In futuro, è prevista anche la partecipazione al festival del Cinema di Venezia.

Fred, al festival, ha fatto parte del Team di Area Stile, all’interno del prestigioso Hotel Royal, base dei maggiori cantanti che hanno partecipato alla gara, curando le acconciature di molte star che si sono esibite sul palco, o durante le varie interviste realizzate dalle tv accreditate al Festival. Fred, è stato scelto da Schwarzkopf Professional, nota azienda leader degli Hairdresser e della cura dei capelli.

La chiamata al Festival è arrivata inaspettata ma meritata per l’impegno e la passione che Fred Conigliello da 23 anni ha sempre dedicato al suo lavoro.

Da parte della nostra redazione, facciamo gli auguri a Fred, per una carriera sempre più al top.