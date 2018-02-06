Sanremo2018 parte con un'invasione di palco e Fiorello: "Lo sapevo che non dovevo venire"
Ecco il video dell’invasione sul palco di Sanremo:
Invasione sul palco durante l'inizio del monologo di Fiorello. #Sanremo2018 #VeryNormalTRASH pic.twitter.com/nzLTMHMjR5
— 🎼FestivaLLER🌺 (@SeeLallero) 6 febbraio 2018
Il Festival di Sanremo 2018 inizia con il botto. Fiorello fa a sorpresa il suo ingresso per primo sul palco dell’Ariston, ma prima che riesca a pronunciare le sue prime battute il siciliano viene interrotto da un uomo che si prende la scena e l’attenzione dei telespettatori.
L’invasore non fa però neanche in tempo a dire quello che avrebbe voluto che degli agenti della sicurezza lo portano fuori.
Fiorello spiazzato dall’ingresso improvviso ci ride su e poi afferma: “ora faccio come Pippo Baudo“, ricordando la scena che vide lo storico conduttore sventare un suicidio in diretta in una passata edizione del Festival. “Lo sapevo che non dovevo venire”, scherza poi Fiorello.