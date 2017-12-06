SANTA BARBARA 2017 - FUOCHI D'ARTIFICIO DEL 5 DICEMBRE 2017
A cura di Redazione
06 dicembre 2017 22:09
SPLENDIDE FOTO DI Salvo Santangelo
Ecco una piccola parte del meraviglioso spettacolo di ieri sera, 5 dicembre 2017, in occasione dei festeggiamenti della nostra patrona Santa Barbara!.
Ringraziamo inoltre tutti gli sponsor per aver reso possibile con il loro contributo la realizzazione di queste foto GALPE Formazione, Lumìa, Pizzeria IN BOCCA AL LUPO, Sicilypos di Orlando Mariano, FOCUS IMMOBILIARE di Vincenzo Foco, Studio D'amanti
