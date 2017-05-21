SANTA BARBARA DELLE ROSE 2017 - PROGRAMMA

La festa ha luogo il 27 maggio, e rappresenta il patrocinio della santa a Paternò, venne istituita in occasione dell'eruzione dell'Etna nel 1780, la cui lava minacciava di raggiungere la città di Pate...

La festa ha luogo il 27 maggio, e rappresenta il patrocinio della santa a Paternò, venne istituita in occasione dell'eruzione dell'Etna nel 1780, la cui lava minacciava di raggiungere la città di Paternò. Il 27 maggio dello stesso anno, dalla chiesa di Santa Barbara si snodò una processione penitenziale con il busto reliquiario della santa accompagnato. Secondo la tradizione la lava si sarebbe fermata quando la processione giunse presso il feudo di Ragalna ponendo le reliquie davanti al fronte lavico.

La festa è conosciuta dai paternesi con l'appellativo di Santa Barbara delle rose in quanto il busto della santa viene adornato da una corona di rose. Tale usanza risale alla prima processione del 1780 quando, avvenuto il miracolo, i fedeli intrecciarono una corona di rose, ponendola sul busto della santa durante la processione di ritorno al paese.

PROGRAMMA 2017

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

ore 18.30 Raduno dei fedeli nella Chiesa Cristo Re e accoglienza del busto reliquiario della Santa Patrona

ore 19.00 S.Messa animata della comunità parrocchiale di Cristo Re

ore 20.00 Al canto delle litanie, per via Strano processione verso l'alterino votivo di San Giovanni, ove sarà impartita la benedizione con l'insigne reliquia della Santa

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

ore 18.30 Nella Chiesa di S.Barbara S. Rosario

ore 19.30 S:Messa

VENERDÌ 26 MAGGIO

ore 08.00 Scampanio festoso, spari di bombe al castello normanno

ore 08.30 Esposizione del busto reliquiario nella chiesa S.Barbara

ore 09.00 S.Messa e benedizione delle rose

ore 19.00 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.Sec. Domenico Cosentino, vicario parrocchiale del Santuario dei santi martiri Alfio Filadelfo e Cirino di Trecastagni

ore 20.00 Processione con il busto reliquiario di S.Barbara per le seguenti vie: ( DIRETTA STREAMING SUL GRUPPO 95047 IL MURETTO)

S.Caterina, Roma, Piazza Indipendenza, Garibaldi , Piazza della posta, Teatro , Piazza San Francesco di Paola, Piazza Umberto

Ingresso della processione nella Chiesa di S.Barbara, canto del "TE DEUM" di ringraziamento, benedizione con il busto reliquiario di S.Barbara e canto dell'inno della Patrona