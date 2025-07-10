SANTA BARBARA VISITA I SUOI FIGLI IN DIVISA DEI VIGILI DEL FUOCO AI DISTACCAMENTI DI CATANIA NORD E SUD

Prosegue con profonda partecipazione il pellegrinaggio della reliquia di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, presso le sedi operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.D...

Prosegue con profonda partecipazione il pellegrinaggio della reliquia di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, presso le sedi operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Dopo aver fatto tappa in diverse sedi del territorio, la reliquia è giunta anche ai distaccamenti cittadini di Catania Nord e Catania Sud, dove è stata accolta con commossa devozione dal personale in servizio.

Per l’occasione, si è svolta una cerimonia religiosa alla presenza del Comandante Provinciale, Ing. Felice Iracà, che ha voluto esprimere il suo ringraziamento e la sua vicinanza a tutto il personale operativo. A guidare il momento di preghiera e riflessione è stato il diacono Sebastiano Mangano, che ha ricordato l’esempio di coraggio, fede e protezione incarnato dalla Santa Patrona.

L’incontro ha rappresentato non solo un momento di spiritualità e unità, ma anche un segno tangibile dell’identità e dei valori che uniscono quotidianamente i Vigili del Fuoco nel loro servizio alla collettività.