SANTA LUCIA A BELPASSO: FOLLA IN FESTA PER UN AVVENIMENTO STORICO

Un evento storico destinato a rimanere nel cuore di tutta la comunità. A Belpasso, per la prima volta nella storia, i fedeli hanno accolto con fede e devozione il Sacro Corpo di Santa Lucia, Patrona della cittadina. Un momento unico che ha scaldato il cuore e ha illuminato gli occhi dei tanti fedeli che, tra ieri ed oggi, hanno affollato le strade del paese etneo. Sono stati moltissimi i devoti che hanno reso omaggio alla martire e vergine siracusana, simbolo di luce e speranza, e hanno pregato davanti alle sue Sacre Spoglie.

«Quest'anno abbiamo vissuto i tradizionali festeggiamenti di Santa Lucia del 13 e 14 dicembre con la trepidante attesa dell'arrivo del Sacro Corpo della nostra Patrona a Belpasso - dichiara Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, parroco Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso - Accogliere nella nostra comunità le Sacre Spoglie della vergine e martire siracusana è stato un dono che ha arricchito i nostri cuori e la nostra fede».

Il Sacro Corpo di Santa Lucia è arrivato a Belpasso in via XII Traversa dove è stato accolto con grande emozione dal sindaco Carlo Caputo e dall'amministrazione comunale, da numerosi sindaci del territorio, dalle autorità religiose e militari e da una folla festante e composta. Sono state oltre cento le "Lucie", che negli anni hanno interpretato la martire siracusana nei tradizionali carri allestiti dai quartieri cittadini, che hanno accompagnato in processione la sacra reliquia fino a piazza Umberto.

L’urna contenente il corpo di Santa Lucia è stata poi portata a braccio fino al sagrato della Chiesa Madre, dove si è svolto il solenne pontificale presieduto da Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania e concelebrato da Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa e dagli Ecc.mi Arcivescovi Mons. Salvatore Gristina e Mons. Salvatore Pappalardo. Prima dell’inizio della celebrazione il primo cittadino Carlo Caputo ha consegnato simbolicamente le chiavi della città a Don Gianmatteo Caputo, rettore del santuario di santa Lucia a Venezia. A conclusione della Messa il Sacro Corpo è entrato in chiesa Madre che è rimasta aperta tutta la notte per consentire l’ingresso ai fedeli.

«Abbiamo vissuto un lunghissimo e bellissimo dicembre - dichiara Orazio Leotta, Presidente Vicario Comitato Cittadino Festa Santa Lucia - L'arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia a Belpasso è stato un evento straordinario che è stato atteso e vissuto da tutti con fede e devozione».

Lo storico evento dell’arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia a Belpasso è stato trasmesso in streaming, a cura della Vitalfim di Pippo Vitaliti, sulle pagine Facebook “Festa di Santa Lucia V.M. - Belpasso”, “Parrocchia Maria SS. Immacolata - Chiesa Madre Collegiata – Belpasso” e “Circolo Cittadino Santa Lucia” e in diretta tv su Sestarete Radio-Tv, canale 81 del digitale terrestre. La diretta, condotta da Salvo La Rosa, ha permesso a tanti fedeli di vivere l’emozione di questo momento, anche a distanza. Numerosi ospiti si sono alternati nel corso della trasmissione, tra cui il Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il Questore etneo Giuseppe Bellassai, il sindaco di Belpasso Carlo Caputo, il rettore del santuario di Santa Lucia a Venezia Don Gianmatteo Caputo e il Presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa, Giuseppe Piccione.

L’evento, che ha concluso i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, ha avuto avuto il patrocinio del Comune di Belpasso e dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.