95047

SANTA MARIA DI LICODIA: A fuoco deposito di un supermercato

Paura ieri pomeriggio a Santa Maria di Licodia, per l'incendio divampato nei locali deposito, del supermercato di via Aldo Moro.Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un malfunziona...

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2018 09:13
SANTA MARIA DI LICODIA: A fuoco deposito di un supermercato -
Dintorni
Condividi

Paura ieri pomeriggio a Santa Maria di Licodia, per l'incendio divampato nei locali deposito, del supermercato di via Aldo Moro.
Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un malfunzionamento elettrico.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e Catania, che hanno spento il rogo e liberato i locali dal denso fumo che si è propagato in tutto il piano della struttura.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047