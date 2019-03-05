SANTA MARIA DI LICODIA: A FUOCO STERPAGLIE DENTRO LA STAZIONE
A cura di Redazione
05 marzo 2019 20:07
+++FLASH+++
Intervento questo pomeriggio intorno alle ore 18 a Santa Maria di Licodia, dei Vigili del Fuoco per un incendio all'interno di un azienda di cemento nei pressi della fermata Fce Santa Maria di Licodia
Per cause sconosciute al momento, si è verificato un incendio di sterpaglie, ove sono accatastati anche del materiale in legno ed edile.
Fortunatamente non ci sono state danni a persone
IN AGGIORNAMENTO