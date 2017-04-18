SANTA MARIA DI LICODIA: ALLACCI ABUSIVI ALLA RETE ELETTRICA, TRE ARRESTI

I Carabinieri della locale Stazione durante le festività pasquali hanno arrestato nella flagranza:Un 49enne, un 54enne ed un 30enne, tutti del posto e ritenuti responsabili di furto aggravato. In tre...

I Carabinieri della locale Stazione durante le festività pasquali hanno arrestato nella flagranza:

Un 49enne, un 54enne ed un 30enne, tutti del posto e ritenuti responsabili di furto aggravato. In tre distinte abitazioni della cittadina etnea i militari, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno accertato come i tre individui avevano allacciato abusivamente i loro contatori privati alla rete elettrica pubblica. Il personale dell’ente erogante ha provveduto a ripristinare i collegamenti originari dei misuratori elettrici.