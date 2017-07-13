SANTA MARIA DI LICODIA: ARRESTATO 24 ENNE PER DROGA E REATI CONTRO IL PATRIMONIO
A cura di Redazione
13 luglio 2017 12:58
I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato il 24enne Rosario CONTI BELLOCCHI del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni del Tribunale di Catania.
Condannato dai giudici per concorso in estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi il 28 luglio 2014 a Santa Maria di Licodia, sconterà nel carcere di Catania Piazza Lanza la pena comminatagli equivalente ad anni 1, mesi 3 e giorni 6 di reclusione.
