SANTA MARIA DI LICODIA, ARRESTATO DAI CARABINIERI: TROVATO CON DROGA IN CASA

Una mirata azione di controllo dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, svolta nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto dei reati in genere tra cui que...

Una mirata azione di controllo dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, svolta nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto dei reati in genere tra cui quello del traffico e della vendita di sostanze stupefacenti, secondo le linee guida del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, ha portato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, all’arresto in flagranza di un 35enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma, forti di una loro pregressa attività info-investigativa, avevano deciso di tenere sotto controllo il 35enne, già a loro noto per le sue vicissitudini giudiziarie, il quale, sulla scorta dei loro riscontri stava, verosimilmente, svolgendo un’attività di spaccio di droga sull’intero territorio licodiese.

Acquisite, pertanto, tutte le informazioni operative necessarie per intervenire, intorno alle 15, gli investigatori hanno deciso di intervenire. I militari, quindi, hanno fatto il blitz presso l’abitazione del sospettato, cogliendolo visibilmente di sorpresa stante le sue immediate manifestazioni di nervosismo che, naturalmente, avvaloravano ancora di più i sospetti dei Carabinieri.

In effetti, di lì a poco, gli i militari della Stazione avrebbero trovato la reale motivazione dell’agitazione del 35enne perché nella sua stanza da letto, all’interno di un armadio e su alcune mensole, hanno scovato una busta di cellophane e due contenitori di plastica contenenti complessivamente 260 grammi di marijuana, un ulteriore involucro con circa 100 grammi di hashish, una bustina con circa 2 grammi di cocaina, uno spinello già pronto per l’utilizzo, nonché la somma di 915 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e una grande quantità di materiale necessaria per il confezionamento della droga in singole dosi.

L’arresto dell’uomo è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.