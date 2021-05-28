SANTA MARIA DI LICODIA. ARRESTATO PER UN FURTO COMMESSO NEL PALERMITANO
I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Reopubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, hanno arrestato il 57enne Giuseppe BONSIGNORE, del posto.
L’uomo, che dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione in relazione al reato di furto aggravato commesso in Termini Imerese (PA) nel maggio del 2011, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. (g/t)