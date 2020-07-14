SANTA MARIA DI LICODIA: AUTO A FUOCO NELLA NOTTE

Auto a fuoco nella notte in via Battaglia a Santa Maria di Licodia. Stanotte verso le 3,30 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per spegnere un incendio che ha danneggiato una Fiat Punt...

Auto a fuoco nella notte in via Battaglia a Santa Maria di Licodia. Stanotte verso le 3,30 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per spegnere un incendio che ha danneggiato una Fiat Punto.

Le fiamme si sono sviluppate, dall'interno dal lato guida della vettura, probabilmente, per motivi accidentali.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che tutta la vettura venisse distrutta dalle fiamme.

Sono in corso le verifiche di rito per cercare di risalire alla causa esatta che potrebbe aver scatenato l’incendio.

Per fortuna, i danni sono rimasti limitati a metà della vettura e nessuno è rimasto ferito.