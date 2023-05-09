SANTA MARIA DI LICODIA. AUTO CONDOTTA DA UN 20ENNE PATERNESE NELLA NOTTE FINISCE RUOTE ALL’INSÙ

Un incidente stradale si è verificato questa notte sulla SP29ii , la strada che congiunge la cittadina licodiese con Biancavilla.una Citroen C3 condotta da un 20 enne Paternese per cause al vaglio da...

Un incidente stradale si è verificato questa notte sulla SP29ii , la strada che congiunge la cittadina licodiese con Biancavilla.

una Citroen C3 condotta da un 20 enne Paternese per cause al vaglio da parte dell’Autorità Dopo aver divelto la recinzione che delimita la carreggiata e sfondato il muretto in cemento, l’autovettura ha fatto un volo di circa 4 metri terminandola sua corsa a ruote all’insù, nel terreno attiguo.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze il conducente del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Biancavilla e i Vigili Urbani di Santa Maria di Licodia per i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica