SANTA MARIA DI LICODIA: Controlli antidroga, due arresti e una denuncia
I Carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato in flagranza un 24enne e un 20enne nonché denunciato un 28enne, tutti del posto, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante il fine settimana, nel corso di un mirato servizio antidroga svolto in quella Contrada Scannacavoli finalizzato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno perquisito il terzetto, rinvenendo e sequestrando: una busta in plastica contenente marijuana del peso complessivo di 115 grammi; materiale utile al confezionamento della droga; una somma in contanti pari a euro 80.