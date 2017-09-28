SANTA MARIA DI LICODIA: DAI DOMICILIARI IN CARCERE SU AGGRAVAMENTO DELLE MISURA RESTRITTIVA

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato CHINNICI Vito, 37enne catanese, su provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania.Il GIP, concordando in pieno con le...

Il GIP, concordando in pieno con le risultanze investigative fornite dai Carabinieri, ha ritenuto l’uomo colpevole di aver violato reiteratamente la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto e di lesioni gravi e minacce, reati commessi a Santa Maria di Licodia il 14 settembre scorso.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.