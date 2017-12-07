La Polizia di Stato ha tratto in arresto COCUCCIO Luciano, (cl.1984) – pregiudicato in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da fuoco clandestine, munizionamento, ricet...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto COCUCCIO Luciano, (cl.1984) – pregiudicato in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da fuoco clandestine, munizionamento, ricettazione delle medesime, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

SANTA MARIA DI LICODIA: DROGA E ARMI NEGLI INCAVI DEI MURETTI A SECCO: ARRESTATO 33ENNE

Nel corso di attività info-investigativa finalizzata ad infrenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in territorio di Adrano – Biancavilla – Santa Maria di Licodia , personale della Squadra Mobile e del Commissariato P.S. Adrano apprendeva che COCUCCIO Luciano, pregiudicato, noto agli investigatori, deteneva illegalmente armi da fuoco e stupefacenti di diverso tipo. Alla luce di quanto acquisito, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti, nella giornata di ieri personale dei predetti Uffici eseguiva una perquisizione presso un appezzamento di terreno, con annessi caseggiati rurali, ubicato in contrada Scannacavoli, in agro di Santa Maria di Licodia, riconducibile al citato COCUCCIO. Gli investigatori, giunti sul posto, si sono trovati dinnanzi ad una vasta distesa di terreno, caratterizzato da un sistema di coltivazione a terrazze, delimitata da c.d. “muretti a secco”. Considerate le difficili condizioni operative, veniva richiesto l’intervento di unità cinofile del locale U.P.G.S.P. con i cani “Sky” ,“Vite” e ”Yocco”. Nel corso delle ricerche, il fiuto dei cani si rivelava di fondamentale importanza per il buon esito dell’operazione. Ed invero, “Sky” e “Vite”, cani antidroga, all’interno di un incavo di uno dei muretti a secco insistenti nella proprietà fiutavano la presenza di stupefacenti. Proprio nel posto indicato dai cani, gli investigatori rinvenivano e sequestravano, celati in ovuli in plastica contenuti all’interno di sacchetti in cellophane, gr. 50 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, gr.130 circa di marijuana, gr.150 circa di hashish, n.2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e gr.28 circa di sostanza da taglio. La ricerca effettuata dal cane antiesplosivo “Yocco” dava anch’essa esito positivo: infatti, all’interno di un anfratto di altro muretto a secco, custoditi in tubi di plastica, venivano rinvenuti e sequestrati n.2 fucili cal.12 con matricola abrasa, numerose munizioni per fucile a pistola nonchè un revolver giocattolo cal.38 privo di tappo rosso.

Espletate le formalità di rito, COCUCCIO Luciano è stato associato presso la casa circondariale di Catania – Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.

SANTA MARIA DI LICODIA: DROGA E ARMI NEGLI INCAVI DEI MURETTI A SECCO: ARRESTATO 33ENNE

SANTA MARIA DI LICODIA: DROGA E ARMI NEGLI INCAVI DEI MURETTI A SECCO: ARRESTATO 33ENNE