SANTA MARIA DI LICODIA: E' MORTO L'EX SINDACO RASA'

A cura di Redazione Redazione
20 maggio 2017 08:28
Dintorni
Ieri sera all'età di 68 anni dopo anni di lotta con la malattia che lo affliggeva, si è spento l'ex sindaco del comune etneo Salvatore Rasà

Fu primo cittadino per 18 anni in diversi periodi l'ultima conclusasi appena 5 anni fa.

I funerali saranno celebrati domani, 21 maggio alle ore 10.00 in Chiesa Madre

La redazione di 95047.it si stringe al dolore dei familiari.

