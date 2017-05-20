SANTA MARIA DI LICODIA: E' MORTO L'EX SINDACO RASA'
A cura di Redazione
Ieri sera all'età di 68 anni dopo anni di lotta con la malattia che lo affliggeva, si è spento l'ex sindaco del comune etneo Salvatore Rasà
Fu primo cittadino per 18 anni in diversi periodi l'ultima conclusasi appena 5 anni fa.
I funerali saranno celebrati domani, 21 maggio alle ore 10.00 in Chiesa Madre
La redazione di 95047.it si stringe al dolore dei familiari.