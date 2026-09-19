Santa Maria di Licodia, fugge all’alt: 21enne denunciato dopo inseguimento in città

I Carabinieri della Sezione Operativa e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato in stato di libertà un 21enne per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente (con recidiva nel biennio), sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, gli operanti hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura in transito il quale, nel vano tentativo di evitare il controllo, anziché accostare ha spinto a fondo sull'acceleratore.

Ne è nata una fuga spericolata tra le vie del centro cittadino, durante la quale il giovane ha eseguito manovre azzardate e ad alta velocità, mettendo a serio rischio l'incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada.

I militari si sono posti immediatamente al suo inseguimento, riuscendo a intercettarlo e a bloccare il veicolo, in piena sicurezza, evitando che la sua condotta potesse avere conseguenze ben più gravi. Durante le operazioni di messa in sicurezza il giovane, nel tentativo di fuggire, ha ferito lievemente un militare.

I Carabinieri hanno identificato l’automobilista per un 21enne del posto che, da accertamenti effettuati in coordinamento con la Centrale Operativa, è risultato essere privo di patente di guida, con recidiva della condotta nel biennio che ha fatto scattare per lui la denuncia in stato di libertà.