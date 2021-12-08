SANTA MARIA DI LICODIA: FURGONE IN FIAMME QUESTA MATTINA, NESSUN FERITO

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò questa mattina , lungo la Strada Provinciale 4/II in territorio di Santa Maria di Licodia per un Peugeot Expert in fiamme.Sul posto sono in...

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò questa mattina , lungo la Strada Provinciale 4/II in territorio di Santa Maria di Licodia per un Peugeot Expert in fiamme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori VVF che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante.

Le fiamme, molto probabilmente a causa di un corto circuito, hanno danneggiato tutta la parte anteriore del veicolo e distrutto parte del carico trasportato, nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta dall'incendio.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i VVF hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, sul posto pure i Carabinieri di Paternò per gli accertamenti e le indagini di competenza..