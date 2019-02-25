SANTA MARIA DI LICODIA: FURTO ALL’ISTITUTO “DON BOSCO”, DENUNCIATO UN PATERNESE
I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato G.R. di anni 16 di Paternò e A.L. di anni 17 di S.M. di Licodia, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.Ieri mattina quella f...
I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato G.R. di anni 16 di Paternò e A.L. di anni 17 di S.M. di Licodia, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.
Ieri mattina quella finestra forzata non è passata inosservata ai militari di pattuglia che, entrando all’interno dell’Istituto Comprensivo Scolastico “Don Bosco” di via Solferino, hanno sorpreso i due minorenni con le tasche piene di monete rubate previa forzatura dei distributori automatici collocati in uno dei locali del plesso.
La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.