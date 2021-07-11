SANTA MARIA DI LICODIA: I CARABINIERI CONTROLLANO IL CONTATORE ELETTRICO E TROVANO LA DROGA: UN ARRESTO

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato un 66enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel quadro delle direttive f...

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato un 66enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel quadro delle direttive fornite dal Comando Provinciale per contrastare il purtroppo diffuso fenomeno degli allacci elettrici abusivi alla rete pubblica i militari, con il supporto di personale della Enel Distribuzione, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, sita in Strada Mendolito Sottana, che all’esame dei dati forniti dal gestore evidenziava possibili anomalie di consumo.

Quest’ultimo, sin da subito, ha mostrato una certa perplessità alle richieste dei militari circa il controllo tecnico del suo impianto ma comunque, se pur dopo un lungo tergiversare, non opponendosi all’accertamento.

La verifica effettuata dai tecnici non ha riscontrato alcuna anomalia, ma lo strano comportamento manifestato dall’uomo li ha indotti ad effettuare un sopralluogo all’interno dell’intera abitazione.

La strana “sensazione” dei militari ha però ben presto avuta una sua motivazione perché, posto su un tavolino, hanno trovato un barattolo contenente 14 grammi di marijuana e pertanto, prima che continuassero la ricerca, l’uomo ha spontaneamente loro consegnato una busta, occultata all’interno di un annaffiatoio, contenente altri 85 grammi della stessa sostanza stupefacente mentre i carabinieri, nell’orto, hanno trovato anche due piantine di canapa indiana poste in vaso.