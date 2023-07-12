SANTA MARIA DI LICODIA IL CAMPIONATO ITALIANO ROLLER FREESTYLE 2023

Si sono svolti a Santa Maria di Licodia (CT) il Campionato Italiano di Roller Freestyle 2023.Il Campionato Italiano, ultimo appuntamento stagionale per la specialità Street prima degli Europei portog...

Il Campionato Italiano, ultimo appuntamento stagionale per la specialità Street prima degli Europei portoghesi di settembre, ha regalato un grandissimo spettacolo ai tanti spettatori arrivati da tutte le regioni d’Italia nella cittadina Siciliana.

Per qualificarsi a quest'ultima data del Campionato, gli atleti hanno partecipato alle tappe

intermedie Regionali ed Interregionali del territorio, rendendo di fatto queste giornate un meraviglioso confronto tra le eccellenze di questa specialità nella nostra nazione per la prima volta in Sicilia, il Campionato ha visto la partecipazione di Novantacinque atleti iscritti, provenienti da 12 società sportive della penisola che si sono sfidati a colpi di tricks in uno dei pochi Skatepark italiani ideati e costruiti appositamente per la disciplina del Roller Freestyle.

“L’evento è andato alla grande. Devo ringraziare tutte le società che riescono a preparare nel migliore dei modi i loro atleti. Sono loro i veri protagonisti dei Campionati che ci regalano sempre un grande show”. (Francesco Palmisciano – Presidente A.s.d. Triskelion e organizzatore)

L’evento patrocinato dal CONI Sicilia, organizzato dall’A.s.d. Triskelion in collaborazione con la FISR, il Comitato regionale FISR Sicilia e Plastic Free si è svolto presso il Triskelion Sport Village, a Santa Maria di Licodia, posizionata ai piedi dell’Etna.

Il bellissimo panorama siciliano e le molteplici attività della struttura hanno fatto da cornice a queste tre giornate: la prima di prova park per tutte le categorie, la seconda l’inaugurazione dell’evento curata dal Presidente regionale FISR Sicilia Massimiliano Trovato, dal suo Vice Marco Rinaldi ed onorata dalla presenza del Vice presidente Vicario del CONI Sicilia Dott. Enzo Falzone per proseguire con le qualificazioni; la terza giornata è stata dedicata a tutte le finali e premiazioni – trasmesse in diretta Facebook sulla pagina facebook Fisr Sicilia.

Presente per tutta la durata dell'evento la Commissione di Settore al completo, con l'obbiettivo di continuare a far crescere questo sport in Italia, in particolare per quanto riguarda le nuove leve – il cui numero, livello e impegno sono in costante miglioramento e dimostrano quanto la passione per questo disciplina si stia sviluppando soprattutto nei più giovani.

Ospite speciale in Giuria il Commissario Tecnico della Nazionale Davide Giannoni che, con occhio vigile e attento, ha potuto valutare, selezionare e consigliare le promesse del Roller Freestyle, in vista del prossimo Mondiale World Skate che si svolgerà proprio in Italia.

Per commentare le Run degli atleti e intrattenere il pubblico con divertenti fun fact sul Roller Freestyle, sono stati scelti dall'organizzazione due veterani della disciplina: Sly Savoldi e Chiara Zaffinetti.

Alla fine della giornata di domenica, ricche premiazioni a cura del presidente regionale Fisr Sicilia Massimiliano Trovato, dell'organizzazione A.s.d. Triskelion e degli sponsor.